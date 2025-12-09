WOOPS: Container vullen met vorklift gaat helemaal mis! (video)

Dan wil je eens slim werken…

Een container vullen met afval is waarschijnlijk maar van zeer weinig mensen hun favoriete bezigheid. Of misschien projecteren we nu te veel onze eigen ervaring. Hoe dan ook loont het de moeite om zo’n opkuisactie slim aan te pakken.

Dat lijkt ook onderstaande bestuurder van een vorklift gedacht te hebben. Even een volle doos met afval in één keer in de container leggen; het klinkt op papier alvast als een topidee.

Moeizaam…

Wanneer je onderstaand filmpje start, merk je meteen dat de hele onderneming maar moeizaam verloopt. Met meer manoeuvres dan je zou verwachten, probeert de bestuurder het afval in de container te krijgen. Probeert, want uiteindelijk gaat het helemaal mis en heeft ie meer werk dan hij er mee uitgespaard heeft. Kijk maar…