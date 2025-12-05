HomeNieuwsEntertainmentAmy De Winter pakt uit met prachtige bikinifoto's: "Wat een schoonheid!"
Amy De Winter pakt uit met prachtige bikinifoto’s: “Wat een schoonheid!”

Amy De Winter oogst heel wat lof met enkele prachtige foto’s. “Een echte muze”, wordt er gereageerd.

Amy De Winter vertoeft momenteel in Dubai, waar ze geniet van een welverdiende vakantie. Het 29-jarige model – dat we vooral kennen van haar passage in ‘The Real Housewives of Antwerp’ – postte op Instagram enkele zomerse kiekjes. “De zon doet haar ding”, knipoogt ze erbij.

Haar 111.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Fit en knap”, “Zo mooi”, “Een echte muze”, “Wauw, wat een schoonheid”, en “Ziet er rustgevend uit”, lezen we onder meer in de reacties.

