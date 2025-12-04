Pommeline Tillière toont haar meest sensuele zelve: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Pommeline Tillière heeft enkele zwoele kiekjes gedeeld op Instagram. “Wat een vrouw!”, klinkt het in de reacties.

Onlangs zette Pommeline Instagram nog in vuur en vlam met een knappe lingeriefoto. “Op mijn andere pagina laat ik nog een andere kant van mezelf zien… meer confidence, meer vibes, een tikje sexyer – zonder grenzen te overschrijden”, liet ze toen weten. En jawel: op die pagina postte de 31-jarige tattoo-artieste – bekend van ‘Temptation Island’ – woensdag een nieuwe sensuele selfie. “In my bad girl era”, knipoogt ze erbij.

Lovende reacties

Aan complimenten geen gebrek. “Pommeline is de babe van 2026”, “Jij bent geweldig, knappe meid”, “Adembenemend mooi!”, en “Wat een vrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram