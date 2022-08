Kortgerokte Julie Vermeire speelt beruchte filmscène na: “Hahaha, legendarisch!” (video)

Op Instagram deelt Julie Vermeire haar eigen versie van een beruchte filmscène.

Met zo’n 252.000 volgers op Instagram deelt Julie Vermeire regelmatig nieuw beeldmateriaal op haar pagina. Deze keer pakt ze uit met een filmpje waarin ze een beruchte scène uit ‘Mean Girls’ naspeelt. “Happy hour is from 4 to 6 😂🤪. Wie herkent deze iconische scène?💗”, vraagt ze aan haar fans.

“Hahaha, legendarisch!”

Het duurt niet lang of haar volgers weten over welke scène het juist gaat. “Hahaha, legendarisch”, klinkt het. “Iconisch”, gaat het verder. “Gewoon té goed”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen. En voor de volledigheid voegen we ook het bewuste stukje uit ‘Mean Girls’ nog even toe.

Foto: still Instagram