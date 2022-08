Raphaëlla uit ‘Love Island’ doet onthulling over gewelddadige jeugd: «Ze hielden mijn armen en benen vast»

Raphaëlla Deuringer heeft een pijnlijke onthulling gedaan in ‘Love Island’. Ze werd in haar jeugd immers in elkaar geslagen. «Dat is niet fijn om mee te maken, maar het heeft me wel heel sterk gemaakt», klinkt het.

Raphaëlla Deuringer heeft geen al te fijne jeugd meegemaakt, zo vertelde ze in ‘Love Island’. De 23-jarige ex-vriendin van Union Saint-Gilloise-aanvaller Dante Vanzeir werd op school immers gepest. Dat ging zelfs zo ver dat ze van school veranderde. «Toen ik dertien of veertien jaar was, heb ik iets heel heftigs meegemaakt. Ik ben toen in elkaar geslagen. Ze hielden mijn armen en benen vast. Ook mijn vriendinnen hielden ze vast zodat die mij niet konden beschermen. Dat hebben ze allemaal gefilmd. Dat was best vernederend. Ik ben toen van school moeten veranderen», klinkt het.

Sterker geworden

Toch ziet ze ook het positieve in van die vreselijke periode. «Dat is niet fijn om mee te maken, maar het heeft me wel heel sterk gemaakt. En het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben», besluit ze.

‘Love Island’ is exclusief te bekijken op Streamz.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/raphaella-uit-love-island-doet-onthulling-over-gewelddadige-jeugd-ze-hielden-mijn-armen-en-benen-vast