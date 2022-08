Zangeres Lizzo poseert op pikante wijze in bikini: “Perfectie!” (foto’s)

Op Instagram pakt zangeres Lizzo uit met enkele straffe bikinifoto’s.

Het kan best zijn dat de naam ‘Lizzo’ niet meteen een belletje doet rinkelen. Maar één van haar hits, ‘About Damn Time’, heb je ongetwijfeld al eens gehoord. De zangeres doet het ook op Instagram niet slecht. Daar heeft ze maar liefst 12.8 miljoen volgers. En die krijgen geregeld nieuw beeldmateriaal voorgeschoteld. Zo ook recent onderstaande foto’s, waarop we Lizzo in bikini zien poseren op het strand. “In het midden van de oceaan”, plaatst ze er zelf kort bij. Haar volgers? Die zijn iéts mondiger, zo blijkt.

“Perfectie!”

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. “Perfectie”, klinkt het. “Ik vind deze foto’s én jou geweldig”, gaat het verder. “Beauty and the beach”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: still YouTube Lizzo Music – ‘About Damn Time’