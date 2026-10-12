Karen Damen over haar seksleven: “Ik heb vriendinnen die uit het niets goesting kunnen krijgen. Dat snap ik niet”

Karen Damen praat openhartig over haar (seks)leven. “Het is normaal dat de behoefte met ouder worden wat afzwakt, maar ik ben een gezonde jonge vrouw”, lacht ze.

Karen Damen doet haar verhaal in de rubriek ‘7 Hoofdzonden’ van Humo. De 51-jarige voormalige K3-zangeres ging in 2023 uit elkaar met Antony Van der Wee, de vader van haar zoon Sky. Ze is dus al een tijdje single, maar dat vindt ze momenteel niet erg. “Ik ben niet van plan om de rest van mijn leven alleen te blijven, maar ik geniet er nu wel van”, vertelt ze. Aan mannelijke aandacht heeft ze naar eigen zeggen alvast geen gebrek, zo onthulde ze eerder.

Franke teut

Voor Karen is humor erg belangrijk, dus als ze datet, houdt ze daar zeker rekening mee. “Als je mij kunt doen lachen, stijgen je kansen al met 50 procent. Uiterlijk is voor mij nooit een ding geweest. Ik sta sinds de scheiding niet anders in de liefde en ik ben het vertrouwen in mannen niet kwijt. Ik blijf koppig dezelfde fouten maken (lacht). Een man mag een franke teut hebben, en hij mag mij op mijn plaats zetten. Hij moet me niet aanbidden, maar net genoeg wél. Ik ben geen makkelijke en ik heb een handleiding, maar ik ben tegenwoordig wel heel duidelijk: dat wil ik wel, dat niet. Hard to get, daar ben ik te oud voor geworden”, aldus Karen.

Gezonde vrouw

Op de vraag hoe belangrijk seks voor haar is, antwoordt ze het volgende. “Het is normaal dat de behoefte met ouder worden wat afzwakt, maar ik ben een gezonde jonge vrouw (lacht). Zin in seks komt bij mij wel alleen als ik iemand op het oog heb. Ik heb vriendinnen die uit het niets goesting kunnen krijgen. Dat snap ik niet, waar komt dat dan vandaan?”, besluit ze.

Foto: VTM