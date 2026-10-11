‘Familie’-actrice Margot Hallemans poseert in bad: “Ongelooflijk knappe vrouw!” (foto)

Margot Hallemans heeft een leuke foto gedeeld op Instagram. “Prachtige foto’s, Margot!”, wordt er gereageerd.

Margot Hallemans genoot onlangs van een verwenweekendje dat haar duidelijk deugd heeft gedaan. De 33-jarige actrice, die de rol van Hanne Van den Bossche vertolkt in ‘Familie’, postte op Instagram een foto waarop ze met een glimlach op haar gezicht een bad neemt. “Being high on life – met de juiste mensen, op de juiste plek. Zo’n weekend waarna je op zondagavond denkt: amai… mijn batterijen zijn écht opgeladen. Ik kan er weer tegenaan. En eerlijk? Is dat niet exact wat een weekend hoort te doen?”, schrijft ze enthousiast bij de foto.

Schoonheid

Haar bijna 100.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat een beautyke toch, hé!”, “Prachtige foto’s, Margot!”, “Je straalt!”, “Ongelooflijk knappe vrouw! En die prachtige blauwe ogen, als ik goed kijk. Jezus!” en “Wat ben jij goed bezig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram