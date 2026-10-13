Kato Callebaut is voor de tweede keer mama geworden: “Wat een prachtige naam!”

Kato Callebaut en Tom Dice zijn voor de tweede keer ouders geworden. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Vrijdag 9 oktober 2026 is voor Kato Callebaut en Tom Dice een dag om nooit te vergeten. Op die dag werd hun zoontje Amos geboren. Hun dochtertje Nova (3) heeft er dus een broertje bij. “Zo blij dat ik tegelijk met jou mag leven”, schrijft Kato op Instagram bij een foto van hun kersverse spruit.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen. “Proficiat! Geniet van dit prachtige wondertje!”, “Van harte gefeliciteerd met jullie kleine spruit! Geniet van deze bijzondere tijd!”, “Wat een schatje! Welkom, kleine Amos! Wat een prachtige naam!” en “Wauw, wat een mooi nieuws! Heel veel geluk met jullie gezinnetje!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram