Karen Damen is single, maar krijgt genoeg aandacht: “Gasten van in de dertig, maar daar ben ik niets mee”

Karen Damen mag dan wel al drie jaar vrijgezel zijn, vervelen doet ze zich helemaal niet. “Ik heb vriendinnen die jaloers zijn. ‘Jij gelukzak!’, zeggen ze”, vertelt ze.

Drie jaar geleden scheidde Karen Damen van Antony Van der Wee, de vader van haar zoon Sky. Ze is dus al een tijdje single, maar dat vindt ze niet erg. Integendeel! “Ik geniet hier zo hard van. Geen verantwoording meer hoeven af te leggen, aan niemand, behalve aan mijn zoon. Eten, slapen of netflixen wanneer je wilt, m’n Tectonic spelen waar ik verslaafd aan ben, op stap gaan, of de hele dag in mijn bed blijven liggen… zalig! Ik heb vriendinnen die jaloers zijn, ‘Jij gelukzak!’ zeggen ze”, lacht ze in Dag Allemaal.

Prins op het witte paard

De 51-jarige ex-K3-zangeres voelt geen druk om een nieuwe partner te zoeken, maar geeft wel toe dat ze openstaat voor een nieuw avontuur. “Ik ben nog lang zover niet, hoor. Ik zeg niet dat ik per se alleen oud wil worden. Als morgen de prins op het witte paard voorbijrijdt en hij draagt iets bij aan mijn leven, ja, dan zullen we toch eens gaan eten. (lachje) Ik wil er energie van krijgen, maar geen energie moeten insteken”, klinkt het.

Humor is een pluspunt

Als je Karen Damen bent, hoef je maar in je vingers te knippen, toch? Niet helemaal, zo legt ze uit. “Nee manneke, iedereen denkt dat, maar dat is echt niet waar. Ja, van gasten van in de dertig, maar daar ben ik niets mee. Maar als ik mannen van mijn leeftijd zie, denk ik soms: ‘Oei, da’s een oude vent!’ En als ze er goed uitzien, zijn die dikwijls getrouwd. Je hebt wel interessante vrijgezellen, maar die zijn niet voor niets single. Maar ja, dat denken ze van mij misschien ook. (lachje) Je kan het niet forceren. Maar ’t is leuk zoals het nu is.”

Humor blijkt alvast een belangrijke troef. “Weet je, als je mij kan doen lachen, ben ik al voor negentig procent verkocht. Hij moet ook met mijn mopjes kunnen lachen natuurlijk. En dan mag hij van mij dik, dun, groot of klein zijn, I don’t care. Wel verzorgd graag. Er zijn veel mensen in mijn omgeving met wie ik oud zou kunnen worden. Maar ofwel zijn ze gay, of het zijn vriendinnen, of het is familie, of ze zijn bezet. Tja, dan blijft er niet veel meer over. En wil ik iemand uit de sector of juist niet? Dat heeft alle twee z’n voordelen”, besluit ze.

Foto: VTM