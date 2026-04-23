Kaat Bollen vindt liefde bij 18 jaar oudere hoofdredacteur: “Leeftijdsverschil geen probleem meer” (foto)

Heuglijk nieuws in BV-land: Kaat Bollen heeft haar prins op het witte paard gevonden. De gelukkige is niemand minder dan Bart Vanegeren, de hoofdredacteur van Humo. Met zijn 58 lentes is hij 18 jaar ouder dan de 40-jarige seksuologe. Kaat deelde een kiekje van hen samen op Instagram. “De liefde is schoon hè, mannekes. Geniet ervan!”, glundert ze.

Heel verliefd

De twee leerden elkaar 15 jaar geleden al kennen, tijdens een Humo-onderzoek over schaamhaar. Toen was de klik er ook al. “Maar het leeftijdsverschil was nog te groot”, legt Kaat uit in Het Laatste Nieuws. Sinds vorig jaar laaide de liefde dan toch weer op. “We zijn beginnen mailen, hebben nog eens afgesproken en blijkbaar vonden we het nog altijd heel gezellig samen. We zijn toen heel erg verliefd geworden”, klinkt het.

Leeftijdsverschil? Geen probleem

Het leeftijdsverschil van 18 jaar is aanzienlijk, al voelt dat voor hen niet zo. “We merken dat het beduidend beter zit dan toen we nog een relatie met een leeftijdsgenoot hadden. Als seksuologe zie ik dat zo’n leeftijdsverschil moeilijk ligt als je nog in andere levensfases zit. Dat is bij ons niet meer het geval. Hij heeft een dochter, ik heb mijn kinderen. Op dat vlak liggen er op dit moment geen uitdagingen meer voor ons”, besluit Kaat.

