‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper straalt in bikini: “Wat een vrouw!” (foto’s)

Geraldine Kemper geniet met volle teugen van de zon. De Nederlandse presentatrice deelt enkele vakantiekiekjes en haar volgers zijn duidelijk onder de indruk.

Geraldine Kemper heeft op Instagram enkele zonnige beelden gedeeld. Op een van de foto’s geniet de 36-jarige blondine van een hapje op het strand in een blauwgrijze triangelbikini, op een ander beeld zoekt ze verkoeling in het helderblauwe water. “Op een klein uurtje rijden van Marseille ligt Cassis. Een heerlijke plek! Klein havenstadje. Met mooie wijngaarden eromheen”, schrijft ze bij de foto’s.

Jaloers

De vakantiekiekjes vallen duidelijk in de smaak bij haar volgers. “Wat een vrouw!”, “Jaloers!”, “Mooie foto’s. Geniet van de prachtige omgeving!”, “Wat zie je er fantastisch uit!”, “Mooi uitzicht en een knappe vrouw!” en “Prachtige foto!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram