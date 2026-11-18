Ruben Van Gucht heeft zijn vuurdoop als acteur beleefd. De eerste reacties zijn alvast te grappig om je te onthouden.

Play heeft een nieuwe formule gelanceerd. Met Play Shorts brengt de zender een uitgebreid aanbod aan korte, verticale video’s. Die zijn enkel te bekijken via het streamingplatform van Play en moeten kijkers verleiden om de volledige afleveringen te bekijken.

Wilde nachten

Wie is momenteel de ideale persoon om de nieuwe formule in de kijker te zetten? Ruben Van Gucht. In ‘Daddy Issues’ volgen we Cara, een jonge vrouw die haar vriend aan de deur zet nadat hij haar bedrogen heeft. Ze probeert de draad weer op te pikken en ontmoet daarbij niemand minder dan Ruben Van Gucht, die zichzelf speelt. De vonk slaat over en de twee beleven enkele wilde nachten. Maar wanneer Cara plots zwanger blijkt te zijn, loopt alles behoorlijk uit de hand.

Rol van zijn leven

Play deelde de trailer op Instagram, waar heel wat volgers niet bijkomen van het lachen. “Is dit een docu?”, “Casting on point!”, “Is het verhaal nu al niet verteld in deze short-trailer?”, “De rol van zijn leven!” en “Is dit een grap of valt 1 april vanaf dit jaar ineens in november? Hadden we het budget van de productiekost hiervan niet gewoon kunnen gebruiken om het gat in de begroting te dichten?”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram