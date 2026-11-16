Tine Priem werd twee jaar geleden voor het eerst mama. In een interview praat ze open en eerlijk over het moederschap. “Ik heb het gevoel dat ik nu weer in mijn sexy era zit”, klinkt het.

Op 8 augustus 2024 beviel Tine Priem van haar eerste kindje, een zoontje dat luistert naar de naam Georges. In een interview met Primo vertelt ze dat het een tijdje geduurd heeft voor ze zich weer goed voelde in haar lichaam. “Ik was vooral rond mijn buik bijgekomen en dacht na de bevalling: ‘Amai, ik lijk nog altijd zes maanden zwanger.’ (lacht) Dat was best confronterend. Na een maand of zes ben ik naar een coach gegaan. Ik wilde wat kilo’s kwijt, vooral omdat veel van mijn kleren niet meer pasten. Deze zomer ging ik bijvoorbeeld gewoon in bikini zonder me te schamen. Ik heb het gevoel dat ik nu weer in mijn sexy era zit. (lacht) Na twee jaar ben ik echt trots op mijn lichaam”, vertelt ze.

Tweede kindje

De 37-jarige voormalige ‘Thuis’-actrice, die de rol van Tamara vertolkte, houdt zich tegenwoordig vooral bezig met theaterwerk en een opleiding mindfulness. Of ze al denkt aan een tweede kindje? “De deur staat nog op een kier, maar ik ben er niet van overtuigd. (lacht) Ik word 38, dus als er een tweede komt, zou ik dat sowieso vóór mijn 40ste willen. Maar op dit moment ben ik daar absoluut niet klaar voor. Ik weet ook niet of een tweede kindje me gelukkiger zou maken. Ik ben liever gelukkig met ons drieën dan ongelukkig met vier”, luidt het.

Tijd voor zichzelf

Ze geeft wel toe dat ze het leuk zou vinden als Georges een broertje of zusje krijgt. “Maar dat is voor mij geen reden om voor een tweede te kiezen. Misschien denk ik er volgend jaar, als hij zelfstandiger is en naar school gaat, anders over. Maar nu? Ik ben niet alleen maar mama geworden. Ik heb nog altijd mijn eigen ambitie en nood aan tijd voor mezelf, zoals af en toe alleen naar een massage of een weekendje weg met een vriendin”, besluit ze.

Foto: Instagram