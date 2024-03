Julie Vermeire deelt lading gloednieuwe vakantiebeelden: “Je ziet er geweldig uit in bikini!” (foto’s/video’s)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk dito vakantiebeelden.

Ook Julie Vermeire deelt die mening, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Met maar liefst 261.000 volgers doet de dochter van Jacques Vermeire het ginds bijzonder goed. Geregeld deelt Julie dan ook nieuwe updates uit haar dagelijkse leven met haar fans. En laatstgenoemden kregen recent een lading vakantiebeelden uit Costa Rica te zien.

Van mooie bikinifoto’s tot een video die gemaakt werd tijdens het joggen: aan variatie geen gebrek. En haar volgers? Die zijn duidelijk onder de indruk. Dat blijkt uit de toestroom aan positieve reacties.

“Je ziet er geweldig uit in bikini!”

In een mum van tijd komen de lovende reacties binnen. “Je ziet er geweldig uit in bikini”, klinkt het. “Zo zalig”, gaat het verder. “Beach babe”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.