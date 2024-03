Kaat Bollen waagt zich aan boudoirlingerie: “Wat een goddelijk mooi lichaam!” (foto’s)

Kaat Bollen schittert op Instagram in enkele lingeriesetjes in boudoirstijl. “Echt, vrouwen: gun dit uzelf!”, richt ze zich enthousiast tot haar volgers.

Kaat Bollen bracht afgelopen weekend een bezoekje aan Senspire, een winkel waar je in alle rust en kalmte verschillende lingeriesetjes kan passen. De 38-jarige seksuologe – die enkele jaren geleden haar titel van psycholoog afstond na een bedenkelijke tik op de vingers van de Psychologencommissie – dompelde zich volledig onder in ware boudoirstijl.

Hartverwarmende ervaring

Ze voelde zich er zo goed bij dat ze de ervaring alleen maar kan aanprijzen bij haar volgers. “Vandaag ging ik langs bij de lieve dames van Senspire! Wat een hartverwarmende ervaring was dat… In alle rust en privacy mooie boudoirlingerie passen. Er hing eer warm vrouwen-onder-elkaar-sfeertje waarin ook ruimte voor sensualiteit (en mamabuikjes) was. Echt, vrouwen: gun dit uzelf! Mannen, doe dit uw vrouw cadeau. Geloof me, ge zult het u niet beklagen!”, schrijft ze erbij.

Psychologe met lef

Haar volgers sparen de superlatieven in de reacties niet. “Wat ben je toch mooi, Kaat!”, “Prachtig mooi afgetraind lichaam heb jij”, “Je man boft”, “Ik hou van een psychologe met lef. Het is fijn dat er psychologen zijn die buiten de lijntjes durven te kleuren”, “Wat een goddelijk mooi lichaam!”, en “Beeldschone vrouw”, klinkt het vol bewondering.

Foto: Instagram