Zangeres Shakira poseert op zwoele wijze op het strand: “Je bent zo mooi!” (foto’s)

De fans van Shakira hebben weer wat nieuws te zien gekregen van de beroemde zangeres.

Dat is geen wonder, want met maar liefst 90.5 miljoen volgers post Shakira wel vaker verse updates op haar Instagram-pagina. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum deelde met haar fans. Zo zien we de dame op sensuele wijze poseren op het strand. Op leuke reacties moet Shakira niet lang wachten. Haar fans laten namelijk massaal van zich horen.

“Je bent zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je bent zo mooi”, klinkt het. “Je ziet er heel sexy uit”, gaat het verder. “WOW 😍😍😍”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Shakira nu weer juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.