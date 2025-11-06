Hoogzwangere Laura uit ‘Blind Getrouwd’ straalt in bikini: “Wat gaat de tijd snel” (foto)

Laura Lieckens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, toont op Instagram een leuke foto van haar hoogzwangere lichaam. “Prachtig!”, wordt er gereageerd.

Sinds juni weten we dat Laura Lieckens in verwachting is van haar tweede kindje. De 32-jarige interieurarchitecte kijkt reikhalzend uit naar de bevalling, die nu echt niet lang meer duurt. Op Instagram postte ze een kiekje waarop ze in bikini te zien is. “Toen 6 maanden, nu bijna 9 maanden. Wat gaat de tijd snel. En wat probeer ik nog wat te genieten van ons twee”, glundert ze erbij. Of het een jongen of een meisje wordt, verklapt ze nog niet.

Enthousiaste volgers

Haar volgers leven mee en kijken samen met haar uit naar hét moment. “Proficiat! Je kan het al goed zien. Spannend hé!”, “Supermooi zwanger! En als het kindje maar gezond is! Ik denk een meisje als ik de afbeeldingen op Instagram van hoe je buik staat moet geloven”, “Prachtig! Ik wens jullie alle geluk, gezondheid en liefde toe” en “Mooie foto”, klinkt het in de reacties.

