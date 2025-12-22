Katja Retsin poseert met dochter Manou en oogst lof: “Heel mooi!” (foto’s)

Op Instagram weet Katja Retsin haar fans te verbazen.

Met de nodige regelmaat deelt de dame nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 78.400 volgers. En dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Katja meermaals de revue passeren met haar dochter Manou. “De cirkel is rond – ik mocht het 23ste seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ openen als kandidaat en heb het ook schoon weer afgesloten als grote fan”, schrijft ze onder andere bij de plaatjes.

“Heel mooi!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Knap”, klinkt het. “Heel mooi moeder en dochter🙌”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.