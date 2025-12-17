Eline De Munck deelt borstvoedingsfoto én nieuw kapsel

Eline De Munck heeft enkele leuke kiekjes gedeeld.

Wat doe je als mama wanneer je borstvoeding geeft en naar de kapper moet? Wel, dan doe je dat gewoon tegelijkertijd. Kijk maar naar Eline De Munck, die op 28 november beviel van haar tweede kindje: een zoontje dat luistert naar de naam Jacomo. In maart 2024 werden Eline en haar man Michaël Roskam al mama en papa van dochtertje Colette.

Nieuwe haarsnit

Op Instagram postte de 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ een foto waarop ze bij de kapper zit terwijl ze haar zoontje borstvoeding geeft. En het resultaat van die kappersbeurt? Wel, dat krijgen we ook te zien. Wat ziet ze er stralend uit!

Foto: Instagram