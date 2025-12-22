HomeNieuwsEntertainmentDua Lipa pakt uit met bikiniselfie: "Geweldig lichaam!" (foto's)
Entertainment

Dua Lipa pakt uit met bikiniselfie: “Geweldig lichaam!” (foto’s)

Dua Lipa heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

Dat doet de immens populaire zangeres wel vaker, want ze heeft maar liefst 88.8 miljoen volgers op het sociale netwerk.

Deze keer gaat het om een reeks prachtige vakantiefoto’s. In onderstaand fotoalbum passeert Dua Lipa dan ook meermaals in bikini de revue. “My suitcase stays packed”, voegt ze kort toe.

“Geweldig lichaam!”

Haar fans hebben heel wat meer te vertellen. “Geweldig lichaam”, klinkt het. “❤️❤️❤️”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

