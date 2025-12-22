Straal tijdens de feestdagen in de stijlvolle feestkleding van e5

De feestdagen zijn hét moment om te schitteren. En dat mag je letterlijk nemen dit jaar, want sparkly en shiny zijn in dit seizoen. Naast de klassieke zwarte basics natuurlijk. Zorg voor een outfit die hoofden doet draaien en complimentjes uitlokt, van bij het eerste glas bubbels tot na het dessert. En dat alles terwijl jij je zelfzeker en stijlvol voelt in de sprankelende collectie van e5.

Jouw eigen end of 2025-stijl

Dit seizoen draait alles om effortless elegance. Denk aan zachte stoffen met een luxueuze uitstraling, verfijnde details en silhouetten die mooi meebewegen. Fluweel, satijn en subtiele glansaccenten zijn helemaal in, zonder overdreven te zijn. Combineer dat met warme wintertinten zoals diepblauw, bordeaux, smaragdgroen of classic black, en je gaat moeiteloos stijlvol het nieuwe jaar in.

Black is black

Zwart is een klassieke kleur tijdens de feestdagen en hoeft helemaal niet saai te zijn. De e5 feestcollectie toont hoe veelzijdig deze klassieker is: van een lange zwarte jurk tot een fluwelen blazer of een zwierige zwarte rok met een subtiele glinster. Wat denk je van een zwarte luipaardprint? Of een edgy zwarte broek met franjes? Een klassiek zwart stuk combineer je met zilverkleurige accessoires (handtas, juwelen) of een glitterpanty die de aandacht steelt op de dansvloer.

Shine bright

Metallic en glitter zijn trendy dit eindejaar, hadden we dat al gezegd? Kies voor een strapless gouden jurk gecombineerd met een lange jas voor extra glamour-gehalte. Of een metallic top die jou laat schitteren en je sterke kanten in de verf zet. Een paillettenrok iets voor jou? Combineer hem met een gebreide cardigan om comfort en stijl te combineren.

One piece, instant impact

Je wilt het jezelf gemakkelijk maken? Dan is een jurk of een jumpsuit iets voor jou! Midi-jurken met een flatterende snit, lichte plooien of een subtiele V-hals zijn dit seizoen bijzonder populair. Een goede jumpsuit accentueert je taille, heeft wijde pijpen en een feestelijke print of sparkly stof. Een modern alternatief voor wie de klassieke feestjurk so last year vindt.

Warm, stijlvol en comfortabel

Feestelijke dameskleding hoeft niet uncomfy te zitten. Zachte knitwear met een feestelijk randje of een kleurrijk accent, een elegante blazer of een sparkle-cardigan maken je outfit compleet én houden je warm. Perfect voor wie na het diner nog op stap gaat in de stad.

Mix & match voor eindeloze combinaties

Kies jouw perfecte combi uit de bovenstaande trends. Of combineer een elegant basisstuk dat je toch al in je kast hebt, met een nieuwe, glinsterende aankoop. Kies een feestelijke top bij e5 en draag hem op een mooie zwarte broek of rok die je al hebt. Of je favoriete paar hakken onder een nieuwe jurk. En het beste van alles? Je kunt deze nieuwe aankopen ook de rest van het jaar makkelijk dragen in combinatie met wat minder sparkly basisstukken.

Share de vreugde met e5

Je looks delen met je familie en vrienden is leuk, maar nog leuker om je socials op te lichten met jouw sprankelende e5 outfit en de hashtag #wijdragene5. Laat je inspireren door andere fashion lovers of wordt zelf een inspiratie voor je volgers.

Daarnaast is de e5 gift guide dé plek om het perfecte cadeau te vinden voor vrienden, familie of jezelf. Glittersokken voor je love interest? Goudkleurige wanten in de cadeauverpakking voor Secret Santa? Of die handtas waar je beste vriendin al zó lang een oogje op heeft? Bij e5 vind je iets voor elk budget.