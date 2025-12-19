Man probeert over beekje te springen. Zonder succes… (video)

Nu ja, hij is wel aan de overkant geraakt.

Af en toe heeft een mens eens nood aan een leuke uitdaging. De man in onderstaand filmpje waagde zich aan een sprong over een beekje, al had hij kunnen voorzien dat de tak die hij vastnam hem niet echt zou helpen. Resultaat? Een koude douche.

Ambitieus

De beelden werden massaal bekeken. “Verwachtte hij een ander resultaat?”, “Het had niet slechter kunnen aflopen”, “Tja, hij is er wel geraakt”, “Dat was een erg ambitieuze manoeuvre”, en “Dat ziet er koud uit”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram