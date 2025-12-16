Lynn Van den Broeck toont slipjes die zij en haar man dragen tijdens massage: “Ik ga stuk van het lachen!” (video)

Geestig moment tussen Lynn Van den Broeck en haar man Mathias Vergels, wanneer ze samen een massagesessie ondergaan…

Af en toe moet je eens goed kunnen ontspannen, bijvoorbeeld met een massage. Dat dachten Lynn Van den Broeck en Mathias Vergels ook, al fronsten ze hun wenkbrauwen bij de slipjes die ze daarbij onlangs moesten dragen. Op Instagram zien we hoe het koppel in lachen uitbarst, vooral wanneer Mathias zijn exemplaar aandoet. “Aan de makers van deze slipjes: don’t”, knipoogt Lynn bij de beelden.

Plezier beleven

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit bij hun volgers. “Hiervoor is sociale media toch wel de max! Zo blij dat we jullie zoveel plezier zien beleven!”, “Jullie zijn zo’n geweldig koppel”, “Hahaha, ik ga stuk van het lachen!”, en “Jullie doen dat tenminste goed aan. Die van mij hing rond z’n oren. Gevolg: helemaal plat van het lachen”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram