Lesley-Ann Poppe pakt uit met transparante outfit: “Heel mooi!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
Lesley-Ann Poppe heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze een opvallende outfit draagt. “Prachtige foto’s”, klinkt het in de reacties.

Lesley-Ann Poppe genoot onlangs van een heerlijk etentje en koos voor een opvallende look. De 46-jarige zakenvrouw droeg een gedurfde black-on-black outfit met een leatherlook corset en broek, gecombineerd met een transparante kanten blouse met bloemenmotief en veterdetails.

Zonnetje

Ze postte enkele kiekjes op Instagram, waar haar volgers hun bewondering niet onder stoelen of banken steken. “Mooie outfit met dat zwart. Jij bent het zonnetje van de dag”, “Sexy outfit voor een sexy lady…”, “Prachtige foto’s”, “Schoonheid” en “Heel mooi, je ziet er heel goed uit”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Hoogzwangere Laura uit 'Blind Getrouwd' straalt in bikini: "Wat gaat de tijd snel" (foto)
Frances Lefebure openhartig over liefdesleven: "Ik ga nooit op het uiterlijk af"
