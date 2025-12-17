Saartje Vandendriessche showt haar fit lichaam: “Mooie buikspieren!” (foto)

Saartje Vandendriessche heeft een krachtige foto gedeeld met een nuttige boodschap. “Wat een vrouw!”, klinkt het in de reacties.

Saartje Vandendriessche weet als geen ander hoe je fit blijft. De 50-jarige presentatrice schreef er zelfs een boek over: ‘Master Your Energy’. Daarin geeft ze heel wat tips om lichaam en geest in topvorm te krijgen.

Bokszak

Die boodschap deelde ze op Instagram samen met een foto waarop ze tekeergaat op een bokszak. Haar lichaam is duidelijk zo fit als maar kan. “Top en mooie buikspieren!”, reageert een volger op de foto. “Wat een vrouw!”, “Je bent zo mooi” en “Geef er een mot op!”, valt er verder te lezen in de reacties.

Foto: Instagram