Ruben Van Gucht openhartig over niet monogaam zijn: “Ik wist dat mijn keuze niet de populairste zou zijn” (video)

Ruben Van Gucht praat in een interview open en eerlijk over het feit dat hij niet voor een traditionele relatievorm kiest. “Ik heb al fantastische jaren beleefd met heel veel plezier en geweldige momenten, en dat is eigenlijk het enige waar ik naar kijk”, klinkt het.

Ruben Van Gucht onthulde vorig jaar in ‘Het Huis’ dat hij een open relatie heeft met Blanka Vlasic. In het JOE-programma ‘Datenight’ legt hij uit waarom monogamie niet voor hem werkt. “Tijdens mijn huwelijk met mijn eerste vrouw begon zich dat te ontwikkelen. Ik had interesse in andere personen en wilde daar ook aan toegeven. Om niet voor de rest van mijn leven met één persoon te blijven. Of wel te blijven, maar om ook op zijn minst op ontdekking te gaan. Dat huwelijk is fout gelopen en dat zal voor mij altijd de grootste smet op mijn persoonlijke leven blijven. Ik kan dat niet meer goedmaken, maar ik bied elke keer mijn excuses aan”, vertelt hij.

Tegenwind

Het 38-jarige Sporza-gezicht besloot na de scheiding om zijn liefdesleven anders aan te pakken. Met zijn huidige vrouw Blanka Vlašić heeft hij een open relatie. “Ik had opnieuw voor het traditionele systeem kunnen kiezen, maar ik heb voor mezelf de keuze gemaakt: who are you fooling? Ik wist dat mijn keuze niet de populairste zou zijn. Dat het veel tegenwind zou veroorzaken, dat ik misschien mensen zou verliezen en dat ik er een imago door zou krijgen. Maar ik kan wel elke avond in de spiegel kijken. Ik heb al fantastische jaren beleefd met heel veel plezier en geweldige momenten, en dat is eigenlijk het enige waar ik naar kijk”, besluit hij.

Foto: JOE