An Lemmens gaat met nieuw kapsel de feestdagen in: “Wauw!” (foto)

An Lemmens heeft zich een nieuwe haarsnit laten aanmeten en deelde het resultaat op Instagram.

Tijdens de feestdagen wil iedereen er op z’n best uitzien. An Lemmens bracht alvast een bezoek aan haar favoriete kapper en liet haar kapsel onder handen nemen. “Helemaal holidayproof dankzij mijn liefste kappersengeltje Els”, glundert de 44-jarige presentatrice op een foto waarop het knappe resultaat te zien is.

Complimenten

Ook haar 276.000 volgers kunnen haar nieuwe coupe smaken. “Wauw!”, “Jullie zien er alle drie engeltjes uit”, en “Heel mooi”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram