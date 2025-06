Laura uit ‘Blind Getrouwd’ is opnieuw zwanger: “We kunnen het niet meer verbergen” (foto)

Laura Lieckens, de we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’ is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Laura Lieckens en haar partner Yorben! In november krijgen ze er een spruit bij. Ze hebben al een zoontje samen, en Yorben heeft ook een dochtertje uit een vorige relatie. De 32-jarige interieurarchitecte kondigde het mooie nieuws enthousiast aan op Instagram. “Na 4 maanden kunnen we het niet meer verbergen. Wat kijken we uit naar ons gezinnetje van 5”, glundert ze. Vervolgens schrijft ze een dankwoordje voor haar zoontje Eben en plusdochter Enthe.

Dankbaar

Ook voor Yorben heeft ze mooie woorden klaar. “Lieve Yorben, mijn man. De sterkte achter de chaotische vrouw die ik ben. Wat ben ik zo dankbaar voor jou in mijn leven. En dat je mij het vertrouwen gaf om mee voor uw meest kostbare bezit te mogen zorgen. Het is misschien weer wat onverwachts, maar tegelijkertijd ook puur uit liefde naar elkaar”, klinkt het.

Gemis

Sluiten doet ze af met een verwijzing naar haar overleden mama. “Waarom deze zwangerschap me zo emotioneel maakt; Ik ben 32 jaar, al 32 jaar of nog maar 32 jaar. 27 jaar geleden werd mijn mama op 32-jarige leeftijd heel ziek. Het laat nog maar eens beseffen hoe kostbaar het leven is. Wat mis ik jou weer maar eens heel hard. Genoeg zwaar geladen tekst, wat kijken we uit naar dit nieuwe wondertje. November 2025”, aldus Laura.

Foto: Instagram