Florence uit ‘Blind getrouwd’ geniet in bikini van vakantie: “Schoonheid!” (foto)

Florence Vandoorne, die we nog kennen uit ‘Blind getrouwd’, oogst heel wat lof met een zomerse vakantiefoto.

Wie in 2022 het datingprogramma ‘Blind getrouwd’ volgde, kent Florence Vandoorne ongetwijfeld nog. Zij en Jiri zijn immers het enige koppel van die editie dat tot op heden nog getrouwd is. De 32-jarige spoedverpleegkundige genoot afgelopen zomer van heerlijke vakantiemomenten. Ze deelde enkele hoogtepunten op Instagram, waaronder een bikinifoto waarop ze zichtbaar geniet van de Spaanse zon.

Bewondering

Haar bijna 80.000 volgers overladen haar met complimenten. “Mooie foto’s! Calpe is wel heel leuk. Mooi koppel zijn jullie!”, “Schoonheid”, “Jij bent toch echt een super knappe vrouw”, “Wauw”, en “Heel mooi”, luidt het in de reacties.

Foto: Instagram