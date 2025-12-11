HomeNieuwsEntertainmentSaartje Vandendriessche is met deze stijlvolle outfits klaar voor de feestdagen: "Staan...
Entertainment

Saartje Vandendriessche is met deze stijlvolle outfits klaar voor de feestdagen: “Staan je allemaal!” (foto’s)

R
Door R
0

Ben jij al klaar voor de feestdagen?

Saartje Vandendriessche duidelijk wel. Dat toont ze in een nieuwe post op Instagram, waar ze maar liefst 39.300 volgers heeft. De dame deelt daar dan ook wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Saartje meermaals de revue passeren in stijlvolle feestoutfits. “Ik deel nu al enkele van mijn favoriete feestelijke looks”, schrijft ze onder andere bij de promotionele post. “Welke outfit kies jij?”, vraagt ze tot slot nog.

“Staan je allemaal!”

De reacties van haar fans? Die zijn duidelijk. “Staan je allemaal”, klinkt het. “Knappe vrouw”, gaat het verder. “Met klasse het eindejaar in 👌”, besluit een volger. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken én wat inspiratie op te doen?

Foto: Instagram

Vorig artikel
Amy De Winter geniet weer in bikini: “Knappe vrouw!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel