Saartje Vandendriessche is met deze stijlvolle outfits klaar voor de feestdagen: “Staan je allemaal!” (foto’s)

Ben jij al klaar voor de feestdagen?

Saartje Vandendriessche duidelijk wel. Dat toont ze in een nieuwe post op Instagram, waar ze maar liefst 39.300 volgers heeft. De dame deelt daar dan ook wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Saartje meermaals de revue passeren in stijlvolle feestoutfits. “Ik deel nu al enkele van mijn favoriete feestelijke looks”, schrijft ze onder andere bij de promotionele post. “Welke outfit kies jij?”, vraagt ze tot slot nog.

“Staan je allemaal!”

De reacties van haar fans? Die zijn duidelijk. “Staan je allemaal”, klinkt het. “Knappe vrouw”, gaat het verder. “Met klasse het eindejaar in 👌”, besluit een volger. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken én wat inspiratie op te doen?