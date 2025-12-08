Lily Allen laat in doorzichtige outfit weinig aan de verbeelding over: “Geweldig!” (foto’s)

Lily Allen heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

En dat is velen van haar meer dan 2 miljoen volgers duidelijk niet ontgaan. Regelmatig toont ze op het populaire sociale netwerk nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is dus ook nu weer het geval.

We zien in onderstaand fotoalbum de zangeres meermaals in een doorzichtige outfit poseren. “Little bit of lately 🦊”, laat ze weten. En haar fans? Die zijn zeer onder de indruk, zo blijkt.

“Geweldig!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Geweldig”, klinkt het. “Je ziet er prachtig uit”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen! En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.