HomeNieuwsEntertainmentSarah Puttemans deelt bikini- en vakantiefoto's: "Schoonheid!"
Entertainment

Sarah Puttemans deelt bikini- en vakantiefoto’s: “Schoonheid!”

R
Door R
0

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Sarah Puttemans, die op Instagram nu uitpakt met enkele prachtige vakantiebeelden. Velen van haar meer dan 312.000 volgers zijn alvast blij met wat ze te zien krijgen.

In onderstaand albums geen gebrek aan zonnige taferelen. Zo zien we Sarah meermaals genieten van de zon. “Another day in paradise 🌴” en “A sweet escape 🤍” voegt ze toe aan de beelden. En haar fans? Wel…

“Schoonheid!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Mooie foto’s 😍”, gaat het verder. “Altijd mooi🥰”, besluit een volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Amy De Winter pakt uit met prachtige bikinifoto’s: “Wat een schoonheid!”
Volgend artikel
Miley Cyrus poseert op sensuele wijze: “Icoon!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel