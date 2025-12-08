Sarah Puttemans deelt bikini- en vakantiefoto’s: “Schoonheid!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Sarah Puttemans, die op Instagram nu uitpakt met enkele prachtige vakantiebeelden. Velen van haar meer dan 312.000 volgers zijn alvast blij met wat ze te zien krijgen.

In onderstaand albums geen gebrek aan zonnige taferelen. Zo zien we Sarah meermaals genieten van de zon. “Another day in paradise 🌴” en “A sweet escape 🤍” voegt ze toe aan de beelden. En haar fans? Wel…

“Schoonheid!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Mooie foto’s 😍”, gaat het verder. “Altijd mooi🥰”, besluit een volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.