Miley Cyrus poseert op sensuele wijze: “Icoon!” (foto’s)

Miley Cyrus weet haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 211 miljoen volgers mag de zangeres zich absoluut populair noemen op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe posts. Dat is ook nu weer niet anders.

We zien Miley poseren in een mooie outfit. Veel uitleg voegt ze daar zelf niet echt aan toe, maar haar fans weten wél wat ze willen zeggen.

“Icoon!”

Aan een niet onaardig tempo reageren haar volgers lovend. “Icoon”, klinkt het. “Deze look 🤩”, gaat het verder. “De knapste”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.