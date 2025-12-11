Stoere politiehond passeert plots zijn oude baasje. En dan? TE SCHATTIG! (video)

Doorgaans associeer je het woord ‘politiehond’ niet meteen met het woord ‘schattig’.

We denken dan vaak eerder aan ‘stoer’ of ‘beangstigend’. Maar een filmpje op TikTok, dat momenteel viraal gaat, bewijst dat het ook anders kan.

Zo zien we een politiehond samen met zijn baasje door een winkel stappen. Een vrij alledaags tafereel, zou je denken. Maar plots komt er een andere man in beeld.

Te schattig!

Die andere man die de revue passeert? Dat blijkt de eerste begeleider van de viervoeter te zijn. En dat heeft de politiehond, die volop bezig was zijn taak uit te voeren, pas laat door. Maar wanneer de viervoeter beseft wie er zijn pad kruist? Wel, kijk vooral zelf, net als meer dan 9 miljoen anderen, maar even.