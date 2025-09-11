Jitske Van de Veire vergelijkt foto met tien jaar geleden: “Gek hoe ik zoveel veranderd ben”

Jitske Van de Veire zit de laatste tijd goed in haar vel. Veel beter dan tien jaar geleden. Dat illustreert ze met twee foto’s.

Jitske Van de Veire postte op Instagram een foto uit 2015 en eentje van nu. De eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ – die donderdag 32 jaar werd – schrijft erbij dat ze vindt dat ze veel veranderd is in vergelijking met toen. “Serving you 2025 VS. 2015. Gek hoe ik op 10 jaar zoveel veranderde. Bring on 32”, klinkt het.

Zelfverzekerd

Ze legt uit dat ze in 2015 tonnen make-up droeg en tonnen filters gebruikte, en dat ze bovendien erg onzeker was. En nu? “Geen make-up, geen filters, wél wat botox, tonnen zelfzekerder”, aldus de dochter van Peter Van de Veire. “En ik ga nooit oordelen op filters, make-up etc… Maar ik weet in welke mental place deze Jitske was en daardoor zichzelf wilde verstoppen. Blij dat ik nu kan zeggen dat ik me veel beter voel dan toen. My 30’s are serving”, besluit ze.

Foto: Instagram