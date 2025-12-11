Wendy Van Wanten verbaast fans met kort kapsel: “Echt heel mooi!” (foto)

Op Instagram weet Wendy Van Wanten haar fans te verbazen.

Met niet minder dan 37.400 volgers doet ze het enorm goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu niet anders.

We zien Wendy poseren met een opvallend kort kapsel. “Dank voor de vele reacties op mijn nieuwe coupe 😀”, schrijft ze bij één van onderstaande prentjes. En of die reacties ook positief zijn? Wel…

“Echt heel mooi!”

Aal lovende commentaren op de foto’s geen gebrek. “Echt heel mooi”, klinkt het. “Prachtig🔥. Uw kapper heeft goed begrepen wat bij u past. Houden zo!👌”, gaat het verder. “Staat je goed”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar: