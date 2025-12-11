Amy De Winter geniet weer in bikini: “Knappe vrouw!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat moet je Amy De Winter, die bij tv-kijkend Vlaanderen vooral bekend is van haar deelname aan ‘The Real Housewives of Antwerp’, geen twee keer zeggen. Op Instagram pakt ze graag nog eens uit met een leuk fotoalbum.

Zo zien we Amy De Winter zomerse bikinifoto’s delen. Buiten de locatie, een plek in Dubai, voegt ze niet gek veel informatie toe. Maar haar fans hebben wel wat te vertellen over wat ze voorgeschoteld krijgen.

“Knappe vrouw!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Knappe vrouw”, klinkt het. “Supermooi”, gaat het verder. “Leuke foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.