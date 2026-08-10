Kaat Bollen poseert poedelnaakt in jacuzzi: “Prachtvrouw!” (foto)

Kaat Bollen heeft een leuke foto gedeeld op Instagram. “Zo hoort het in een jacuzzi: zonder badkleding”, klinkt het in de reacties.

Af en toe moet een mens eens goed ontspannen, en waar kan dat beter dan in een jacuzzi? Dat dacht Kaat Bollen ook, dus boekte ze samen met haar vriend een charmant verblijf in Bastenaken. En jawel: er was een jacuzzi aanwezig, dus trok ze haar kleren uit en genoot ze met volle teugen. Een foto kon dan ook niet ontbreken. “Ons weekje vakantie in eigen land heerlijk afgesloten”, glundert ze op Instagram.

Tattoo

De reacties? Die zijn stuk voor stuk positief. “Heerlijk, zo puur natuur genieten in de buitenlucht”, “Keimooie tatoeage, wauw!”, “Prachtvrouw!”, “Zo hoort het in een jacuzzi: zonder badkleding”, en “Mooi plekje, mooie vrouw”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram