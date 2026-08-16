Sarah Puttemans doet monden openvallen in bikini: “Wauw, knap!” (foto’s)

Sarah Puttemans oogst heel wat lof met enkele bikinifoto’s. “Mooie vrouw, zoals altijd!”, wordt er gereageerd.

Sarah Puttemans maakte onlangs een zomers tripje naar de kust. De 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst nam van de gelegenheid gebruik om even te poseren in een pracht van een bikini: een roze exemplaar met lichtblauwe accenten en fijne strikbandjes aan de zijkanten. “Aloha!”, schrijft ze erbij.

Bewondering

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden. “Zo mooi!”, “Wauw, knappe foto’s!”, “Mooie vrouw, zoals altijd!”, “Oh, ik hou hiervan!”, en “Wauw, knap!”, zijn slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram