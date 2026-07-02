Vrouw van Louis Talpe toont bolle buik: “Zo mooi zwanger!” (foto’s)

Tiffany Ling-Vannerus, de vrouw van acteur Louis Talpe, heeft enkele prachtige foto’s gedeeld. “Vanbinnen én vanbuiten prachtig. Je straalt!”, klinkt het in de reacties.

Deze zomer worden Tiffany Ling-Vannerus (31) en Louis Talpe (45) voor de derde keer mama en papa. Ze hebben al twee zoontjes – Lion en Phoenix – en krijgen er binnenkort een derde “musketier” bij.

“Zegen van mijn leven”

Tiffany postte op Instagram enkele beelden uit een zwangerschapsshoot. “Mijn drie jongens mogen dragen was de grootste zegen van mijn leven. We kunnen niet wachten om jou te ontmoeten, vast te houden en alle liefde van de wereld te geven. We zijn er klaar voor wanneer jij dat bent, kleine broer”, schrijft ze.

Bewondering

Louis was een van de eersten die reageerde. “Wat hebben onze zonen geluk dat ze mochten groeien in zo’n sterk en prachtig lichaam. Dankjewel”, schrijft hij. Ook haar volgers reageren vol bewondering. “Je draagt je derde kleine wondertje en ziet er nóg altijd fantastisch uit!”, “Zo mooi zwanger!”, “De geweldigste mama. Vanbinnen én vanbuiten prachtig. Je straalt!”, en “Schoonheid”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram