Evi Hanssen geniet in bikini: “Zo naturel, zo mooi!” (foto’s)

Af en toe heeft een mens rust nodig en dat is exact wat Evi Hanssen een week lang gedaan heeft. De 46-jarige presentatrice en auteur trok naar Ibiza en ontspande er ten volle. Ze postte enkele foto’s van haar trip op Instagram. “Een weekje radicale rust. Ik heb niet gecreëerd, niet geschreven of interessante boeken gelezen. Zelfs geen wilde ideeën genoteerd in mijn schriftje. Geen stappen geteld, niet gesport. Geen kansen gegrepen, verborgen plekjes ontdekt of op verkenning gegaan. Enkel stilte in mijn hoofd en rust in mijn lijf. Ik heb gevoeld wat het betekent om eens niet gedreven te worden door routine, discipline of ambitie. Ik heb een week écht niks gedaan, en precies daardoor heb ik gedaan wat écht nodig was. Gewoon ‘zijn’”, schrijft ze erbij.

Haar volgers geven haar groot gelijk én bewonderen haar massaal. “Goed dat je het nog eens zegt!”, “Evi, je ziet er zo goed uit!”, “Je straalt, Evi. Knappe dame ben je”, “Prachtige foto’s, lieve Evi. Ik zie dat je genoten hebt. Dat moest een mens meer doen”, “Zo naturel, zo mooi!”, en “Wat ben jij toch een mooie vrouw!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

