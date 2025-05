Beha van Katy Perry springt open tijdens show: “Gênant!” (video)

Oepsmomentje tijdens een optreden van Katy Perry. Haar beha kwam los waardoor ze even hulp nodig had.

Katy Perry gaf afgelopen zaterdag het beste van zichzelf in Las Vegas. Toen de 40-jarige zangeres het podium op sprintte, sprong haar beha echter open. “Shit, mijn beha is losgekomen”, zuchtte ze hoorbaar door de microfoon. Gelukkig voorkwamen haar katachtige reflexen dat ze te veel liet zien. Even later vroeg ze hulp aan een medewerker om de zaak weer stevig vast te maken.

Viraal

Een fan legde het incident vast en de beelden gingen snel viraal op TikTok. Duizenden mensen bekeken het fragment en de reacties stroomden binnen. “Hilarisch!”, “Zei ze: ‘Sorry mensen, jullie hebben niet zoveel betaald’?”, en “Gênant!”, klinkt het onder meer in de comments.

Foto: TikTok