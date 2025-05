‘Thuis’-actrice Evelien Van Hamme viert verjaardag in zomers kleedje: “Prachtige vrouw!” (foto’s)

Evelien Van Hamme heeft haar verjaardag in stijl gevierd, zo krijgen we te zien op Instagram.

Evelien Van Hamme mocht onlangs 43 kaarsjes uitblazen. Dat vierde ze in het zonnetje met de perfecte outfit. De goedlachse actrice – die we kennen als kinderpsychiater Anna in ‘Thuis’ en voordien als Tinne in ‘Dertigers’ – deelde enkele kiekjes van het afgelopen jaar op Instagram. “Dankjewel voor alle lieve verjaardagswensen gisteren. Ik vind het de max om 43 jaar te zijn! Het feit dat ik zo’n mooi jaar achter de rug heb als 42-jarige kan daar mee te maken hebben. Nieuwe vrienden gemaakt, oude vriendschappen versterkt, reizen, Barry, twee collecties mogen maken, nieuwe thuis gevonden bij ‘Thuis’, in de artistieke kern van TG de LINK gestapt, metekindherinneringen gemaakt, twee theaterprojecten, en een sneakpeek naar een nieuw project,… Op naar de 44 zou ik zeggen!”, glundert ze.

Inspiratiebron

Haar meer dan 40.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Geweldige madam! Inspiratiebron… Mooi zoals je bent = voorbeeld!”, “Prachtige vrouw”, “Gefeliciteerd en geniet van een nieuw levensjaar”, “Knappe madam! Puur natuur en dat straal je uit”, en “Het staat u goed, mooi kleedje en gefeliciteerd”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram