🐰🐰🐰 Hiermee kan ik een doel afvinken vanop mijn lijstje. Met trots kan ik zeggen dat ik Playmate + cover gehaald heb van playboy. Ik heb wel even moeten nadenken over deze beslissing. Maar wie kan zeggen dat ze die kans gekregen heeft. We leven ook in een tijd waar dit geen taboe meer is. Zonder @filipmoermanphotography zou dit nooit gelukt zijn! Hij heeft niet alleen ervoor gezorgd dat we prachtige plaatjes hebben gemaakt. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat playboy mij ontdekt heeft. . Ik heb een lange weg begaan met 0,0% zelfvertrouwen. En dit door altijd maar gepest te worden. Ik durf dit open en eerlijk zeggen. Mijn rugzak zit behoorlijk vol. En ik voelde me altijd een buitenbeentje. Daardoor ben ik op deze speciale manier begonnen aan zelfvertrouwen kweken. Mijn passie voor modeling is met de jaren gegroeid. En zo ook mijn zelfbeeld. Ik heb mijn gedrag nooit voor iemand anders aangepast. En dat zal ik ook nooit doen. Maar de manier van denken is 180graden gedraaid.