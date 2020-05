Tv-persoonlijkheid Tom Waes heeft het gehad met de drukte in sommige supermarkten.

Dat laat hij op Facebook weten in een emotioneel geladen bericht. In zijn post gaat het specifiek over de houding van sommige klanten, alsook over de – of het gebrek aan – verantwoordelijkheid van supermarktketens.

“Het was onmogelijk om aan ‘social distancing’ te doen. In de groenteafdeling zag ik mensen (die zelf WEL een masker droegen) citroenen ‘selecteren’, citroenen betasten, citroenen terugleggen, citroenen bekijken en vooral NOG eens terugleggen. Betast, aangetast, besmet… Die specifieke mensen waren trouwens met zijn tweeën… Gezellig samen naar de supermarkt. Waarom houdt die supermarkt aan de ingang mensen in koppel niet tegen?”, vraagt hij zich af.

Tom gaat zo nog even door. Nadien richt hij zich tot de supermarktketens. “Dit is JULLIE verantwoordelijkheid”, klinkt het. “Ik denk dat we op die manier binnen een paar weken in een ECHTE lockdown zitten”, gaat hij verder.

“#IKKOOPNIETWAARIKMENIETVEILIGVOEL”

“Ik ga een nieuwe #hashtag uitvinden: #IKKOOPNIETWAARIKMENIETVEILIGVOEL”, klinkt het onderaan zijn betoog. “Ik ben zelf een zelfstandige dus ik weet dat het nodig is om geld te laten ronddraaien maar niet ten koste van mensenlevens !!! KOMAAN HE !!!”, aldus Tom.

“Het gaat niet over IK en de rest. Het gaat over anderen. Mensen die ik ken of niet ken. Enfin. Ik kan er een boom over blijven opzetten…”, besluit hij. Zijn volledige bericht kan je onderaan terugvinden:

