Ook dit jaar aan ‘drama’ weer geen gebrek op ‘Temptation Island’.

In de hoofdrol hebben we deze keer verleidster Eline, Arda en Elke. Laatstgenoemde had nog een aangrijpende boodschap voor de verleidster en haar (ex-?)vriend Arda.

Goedele Liekens vond het hoog tijd om dat dramatische moment toch even te bespreken met de verleidster. Ook praat Eline over haar band met Arda. Kijk maar naar onderstaande fragmenten uit ‘Goedele on Top’:

Op onderstaande video vertelt Eline meer over hoe ze naar haar band met Arda keek:

Foto: still SBS