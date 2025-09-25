Celine Van Ouytsel straalt in elegante jurk: “De allermooiste!” (foto)

Celine Van Ouytsel wordt overladen met complimenten op een leuke vakantiefoto. “Prachtige vrouw vanbuiten, maar zeker ook vanbinnen!”, wordt er gereageerd.

Celine Van Ouytsel blikt op Instagram terug op enkele memorabele vakantiemomenten. Zo zien we hoe de 28-jarige ex-Miss België flaneert in het mooie Ibiza. De kersverse vriendin van Metejoor draagt een pracht van een kleedje dat perfect bij haar hakken past.

Schoonheid

Haar bijna 350.000 volgers reageren stuk voor stuk lovend. “Mooie foto’s en genieten van de mooiste momenten”, “Wauw!”, “De allermooiste!” en “Prachtige vrouw vanbuiten, maar zeker ook vanbinnen!” is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram