Metejoor onthult bizar bericht na bekendmaking relatie met Celine Van Ouytsel

Metejoor en Celine Van Ouytsel zijn officieel een koppel en dat mag de wereld weten! Sinds de bekendmaking stromen de felicitaties binnen, al kreeg de zanger ook één opmerkelijke reactie die hem bijbleef.

Vrijdagochtend sprak Metejoor op JOE voor het eerst openlijk over zijn relatie met de Celine Van Ouytsel (28). De 34-jarige zanger straalde van geluk: “Het klikte en het klikt nog steeds. Voor het eerst in lange tijd ben ik écht heel gelukkig en daar moet ik van genieten. Ik heb iemand naast mij die mij volledig steunt en daar ben ik heel blij mee,” klonk het.

Bedenkelijk bericht

De reacties waren overwegend positief, maar één berichtje sprong er toch uit. “Meestal kijk ik niet naar zo’n dingen, maar het is inderdaad mooi ontvangen. We hebben daar ook van genoten. Al heb ik ook enkele andere berichtjes gekregen. Zo stuurde iemand mij: ‘Rotzak, ze is van mij’, besluit hij.

Foto: Instagram