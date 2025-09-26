Dochter van Sylvester Stallone pakt uit met bikinifoto: “Natuurlijke schoonheid!”

Sophia Rose Stallone, de dochter van de Amerikaanse acteur Sylvester Stallone, oogst heel wat lof met leuke vakantiefoto’s. “Prachtige vrouw!”, klinkt het in de reacties.

Sophia Rose Stallone blikt op Instagram terug naar haar vakantie in het idyllische Italië. Zo zien we haar genieten van zwoele zomeravonden, onvergetelijke avonturen in zee en overheerlijke Italiaanse lekkernijen. Op één van de kiekjes straalt de 29-jarige producer in een hemelsblauwe bikini. “De laatste beetjes zomer”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar bijna twee miljoen volgers sparen de superlatieven niet. “Beeldschoon”, “Prachtige vrouw!”, “Elke foto toverde een glimlach op mijn gezicht”, “Natuurlijke schoonheid!” en “Adembenemend mooi”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (tiende) foto te bekijken.

Foto: Instagram